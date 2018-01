Diego pronto para assumir gol do Fla O jovem goleiro Diego vai ser o titular da posição no Flamengo contra o Vitória, domingo, às 16 horas, no Barradão. O goleiro Júlio César deixou o treino de quarta-feira com fortes dores lombares e está fora da partida. O técnico Oswaldo de Oliveira tem ainda mais dúvidas para o confronto. O meia Felipe e o atacante Jean, contundidos, podem aumentar os desfalques na equipe. O Flamengo ocupa a nona posição na tabela, com 41 pontos.