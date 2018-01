Diego pronto para levar Santos à final Desde o surgimento dos novos "Meninos da Vila" o meia Diego dividiu as atenções da torcida e dos marcadores com o atacante Robinho, formando uma dupla de futebol vistoso e eficiente. O grupo cresceu no começo do ano com a chegada do goleador Ricardo Oliveira, promessa de um Santos ainda mais forte para 2003. Mas Robinho sofreu contusão e desde o retorno não conseguiu mostrar o mesmo futebol. Ao mesmo tempo, Ricardo Oliveira com uma lesão no joelho, ainda luta para voltar aos campos. Sobrou para Diego, que se diz preparado para a responsabilidade de ser a referência do Santos na partida desta quarta-feira contra o Independiente em Medellín. O meia ressalta que os adversários já perceberam a situação do Santos há algum tempo e, por esse motivo, se livrar do adversário para armar jogadas anda cada vez mais difícil. Contra o Independiente, ele não espera que seja diferente. "Acredito que vai acontecer como aconteceu no jogo passado, mas estou me acostumando com isso e espero ter uma boa movimentação para escapar destas marcações", afirmou Diego. Nos últimos dias, o meia mostrou que estudou o adversário a partir da experiência do primeiro jogo, na Vila. Ao falar sobre o que não fez naquela ocasião, quando o Santos venceu por 1 a 0, mas gostaria de colocar em prática nesta quarta-feira, Diego não teve dificuldade em encontrar a resposta. "Talvez o toque mais rápido e praticar mais a tabela para poder enganar o adversário." O meia também falou do espírito do grupo para a partida. Apesar dos alertas do técnico Leão para que o Santos não repita o vacilo que causou a derrota para o São Caetano por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro, Diego acha que não há tensão extra. "O time já está acostumado com essa coisa de jogar duas competições ao mesmo tempo e sabe separar uma coisa da outra. Então acho que a derrota para o São Caetano não vai influenciar em nada." Mas, nem tudo deve ser dificuldade para Diego. Como o adversário precisa vencer, deverá jogar mais aberto do que na partida em Santos, o que deve proporcionar mais espaço para jogar e, como espera a torcida santista, gols que garantirão o time na decisão da Copa Libertadores da América.