Diego quer aproveitar nova chance na lateral do Corinthians

Apesar de ser zagueiro, Diego costuma ser improvisado pelo técnico Mano Menezes na lateral-esquerda do Corinthians. E no domingo, diante do Atlético Mineiro, no Pacaembu, ele deve ganhar nova chance na posição, já que Marcelo Oliveira ainda não conseguiu se recuperar completamente de contusão.

"Claro que a minha posição é de zagueiro mesmo, mas fico feliz pela confiança do Mano Menezes e, independente da posição, sempre irei me doar ao máximo para ajudar o time", afirmou Diego, que já atuou outras vezes na lateral-esquerda do Corinthians.

Mas Mano Menezes ainda não confirmou a escalação do time para o jogo de domingo, quando o Corinthians tentará acabar com a série de cinco partidas sem vitória no Campeonato Brasileiro - são dois empates e três derrotas.