Diego rebate acusações e polêmicas São três polêmicas em menos de dez dias. Depois de ter ficado de fora do jogo contra o Cruzeiro por ter sentido dores na coxa nos vestiários do Mineirão, no sábado passado, e de ter sido acusado de agredir dois garotos em um shopping em Santos no meio da semana, Diego foi alvo de outra confusão na derrota para o Inter, sábado em Porto Alegre. Na saída de campo, Diego jogou a camisa do Inter que havia trocado com o colorado Claiton no intervalo na direção de um repórter da Rádio Pampa, que acusou o santista de ter desrespeitado o Inter, jogando a camisa no chão. Diego se defendeu e disse que havia dado a camisa ao repórter gaúcho. Leia mais no Jornal da Tarde