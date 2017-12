Diego reforça Internacional contra Ponte A volta do atacante Diego reforça o Internacional para o jogo contra a Ponte Preta, neste domingo, em Campinas. O jogador ficou 20 dias afastado para curar uma lesão e é tido pelo técnico Muricy Ramalho como o mais habilitado a abrir defesas adversárias a dribles ou, na pior das hipóteses, sofrer faltas ou pênaltis que acabam em gols. Ele também é considerado o parceiro ideal para tabelar com o artilheiro Nilmar. Para escalar o time com Diego, Muricy vai tirar Jefferson Feijão, contestado pela torcida, e manter Élder Granja, que tem se mostrado habilidoso e inteligente na construção de jogadas. Outros três titulares, os zagueiros Wilson e André Cruz e o armador Daniel Carvalho, continuam tratando de contusões e ainda não têm data para voltar ao time. A exemplo do que fez contra o São Paulo, quando surpreendeu o adversário em pleno Morumbi, Muricy promete mandar seu time ao ataque, desprezando o fator local. Os seis pontos conquistados nos dois últimos jogos e os maus resultados recentes de Cruzeiro Santos e São Paulo devolveram ao clube gaúcho a esperança de brigar pelo título. Para isso, acredita Muricy, é necessário ousar e conquistar vitórias fora de casa.