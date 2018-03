Diego reforça o Fluminense em Fortaleza O Fluminense terá o reforço do meia Diego na partida de volta das semifinais da Copa do Brasil, quarta-feira, contra o Ceará, em Fortaleza - no Rio, houve empate por 2 a 2. O jogador, que pediu dispensa há menos de 15 dias alegando problemas emocionais por causa de sua transferência ao futebol português, em julho, foi liberado da seleção brasileira sub-20, que treina em Teresópolis. A ordem partiu da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que aceitou um pedido da diretoria do Fluminense. Diante de um jogo decisivo, o técnico Abel Braga achou importante contar um jogador com a qualidade técnica de Diego, que ainda tem contrato com o clube das Laranjeiras. "É um grande reforço para o Fluminense. Diego e Arouca vão chegar a Fortaleza amanhã com ares de seleção brasileira, que certamente vão render bons fluidos à equipe", declarou o gerente de futebol do Fluminense, Gustavo Mendes. Segundo o dirigente, Diego ainda é jogador do Fluminense e sua negociação ainda não está "oficializada". "Há toda uma questão de documentos e da parte financeira para acontecer. Ele ainda é nosso". O atacante Leandro, mesmo machucado, viajou com a delegação hoje para Fortaleza. Lá, será reavaliado e saberá se tem condições de jogo.