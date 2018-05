Diego Renan quer ano ainda melhor no Cruzeiro em 2010

"2009 foi um ano muito bom. Comecei como capitão do júnior na Copa São Paulo, depois passei dois meses no profissional e voltei novamente para a base. Quando a equipe estava na fase final da Libertadores, comecei a ter oportunidades para jogar e pouco a pouco conquistei meu espaço", relembrou o jovem lateral, elogiado por suas características ofensivas. "Espero que em 2010 seja ainda melhor".

O bom desempenho em 2009, segundo explica Diego Renan, pode em parte ser creditado ao apoio que recebeu dos jogadores mais experientes. "Sempre que vinha treinar com os profissionais, eles me recebiam bem. O pessoal aqui é muito acolhedor. É um grupo excelente, com pessoas especiais que me trataram bem, me deram conselhos, principalmente os mais velhos", elogiou.