Diego Renan quer vitória do Cruzeiro para 'elevar moral' A situação do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro é preocupante. A equipe está na zona de rebaixamento, na 17ª colocação, com 34 pontos, e conquistou apenas uma vitória nas últimas 14 partidas. Desta forma, um triunfo diante do Internacional, neste domingo, pela 34ª rodada, é fundamental para "elevar o moral" na luta contra o descenso, como apontou o lateral Diego Renan.