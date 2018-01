Diego: Santos quer recuperar pontos O empate em casa na estréia contra o Paraná aumentou a responsabilidade do Santos para a partida deste sábado, contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte. O meia Diego tem consciência disso e também de que os dois pontos que o time deixou escapar na Vila Belmiro podem fazer falta no futuro. "Num campeonato de pontos corridos, não pode haver vacilo", disse ele, esclarecento que o objetivo da equipe é "fazer a lição de casa, conquistando todos os pontos possíveis na Vila, e beliscar bons resultados fora". Diego sabe que não será um jogo fácil em Belo Horizonte. "O Atlético teve uma excelente estréia contra o Corinthians e esse não foi nosso caso, já que empatamos com o Paraná". Mas confia numa tradição do Santos. "Nosso time tem se apresentado bem no Mineirão e esperamos que isso se repita mais uma vez para conquistarmos os três pontos". O meia santista entende que seu time está vivendo um momento diferente daquele do Brasileiro do ano passado. "A equipe está mais estruturada, tem um novo peso, mas as dificuldades também aumentaram, já que os adversários redobraram os cuidados com o Santos". MOTORISTA - Diego deu nesta quinta-feira adeus às caronas que tinha de pegar com seus colegas por não estar habilitado a dirigir. Ele passou na auto-escola para pegar o documento e tinha um grande número de jornalistas esperando para registrar seu ingresso oficial na direção de seu carro, um Audi A3 turbo branco e filmado. "Tinha o sonho de ter meu carro e dirigir desde os 12 anos e agora estou conquistando mais esse objetivo na minha vida", disse ele. Robinho e William é que davam mais carona para Diego e o jogador já não agüentava também as brincadeiras que fazem com ele. "Vou convidar os dois para dar uma volta comigo para que vejam como dirijo bem", disse ele, insatisfeito com a fama de barbeiro, mas sempre brincando. Diego Ribas Cunha explicou que não foi possível conseguir a placa com suas iniciais e com o número de sua camisa, tendo que ficar com a DRW 0010. Não tinha relacionado as letras a um trio - Diego, Robinho e William - e, quando os jornalistas apontaram a coincidência, fez uma cara de desolação.