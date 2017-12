Diego se diz à vontade com a camisa 10 da seleção brasileira

Atuar com a camisa 10, a mesma de Pelé, Zico, Ronaldinho Gaúcho e até mais recentemente à disposição de Kaká, é motivo de orgulho para Diego, o jogador que trocou o Santos para conquistar o futebol alemão. "É uma camisa diferenciada, com certeza, e eu me sinto bem, tenho intimidade com ela. E não sinto peso nenhum ao vesti-la." O jogador não esconde a ansiedade pela estréia na Copa América e disse que não vê a hora de entrar em campo, para enfrentar o México. Ao lado de Robinho, o mais badalado da seleção na Venezuela, o meia do Werder Bremen desconsiderou opinião de parte da imprensa local, segundo a qual o futebol brasileiro no torneio é uma incógnita. "Estamos vindo mais uma vez como favoritos, pela força e tradição do Brasil." Diego disse que aos poucos a seleção vai melhorar na competição e que o peso do primeiro jogo deve passar logo nos minutos iniciais da partida contra o México. "O adversário é muito forte e vem disposto a vencer para depois tentar se classificar em primeiro lugar no Grupo B." Sobre a fase de experiências que começou com a contratação de Dunga, Diego enfatizou que há espaço na equipe para quem se destacar. "A renovação é obrigatória, mas a concorrência é saudável." Protesto Um grupo de estudantes aproveitou a presença da imprensa brasileira e fez um pequeno protesto em frente ao hotel da seleção, em Puerto Ordaz. Eles mostraram cartazes com dizeres contra o governo central da Venezuela. "Somos estudantes e não golpistas! Liberdade de expressão! Por um país sem uniformes!". A Guarda Nacional pediu que os universitários se retirassem do local e não houve confronto.