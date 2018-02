Diego se diz pronto para novo desafio O meia Diego recebeu com naturalidade a convocação para a Seleção Brasileira que disputará a Copa América, no Peru, de 6 a 25 de julho. O jogador do Santos já estava preparado para ser chamado por Carlos Alberto Parreira. A notícia, dada pelo técnico Vanderlei Luxemburgo durante o jogo-treino contra o Campinas, hoje, não o surpreendeu. E Diego garante estar pronto para o novo desafio. "Surpresa não foi. Eu já estava na expectativa de ser convocado. Já tinha traçado isso para a minha carreira. É claro que sempre tem uma expectativa. Trabalhei para voltar e agora tenho mais uma oportunidade para voltar e ficar", disse Diego. A volta do jogador santista representa o reencontro com a Seleção desde o Torneio Pré-Olímpico, realizado no Chile, em janeiro, em que Diego foi apontado como um dos principais responsáveis pelo fracasso do Brasil, que não conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Mesmo sabendo que o fato será lembrado, Diego está tranqüilo. Segundo ele, os erros cometidos naquela ocasião o fizeram amadurecer. "Só tirei coisas positivas do que aconteceu lá. Hoje, isso já faz parte do passado, não é minha preocupação. Agora é voltar e mostrar a minha qualidade. Maturidade a gente ganha. Hoje, me considero um homem que passou por muitas coisas difíceis e superou", afirmou Diego. O jogador acredita que o fato de ter sido convocado para a Seleção Principal, não o obriga a ´limpar a sua imagem´. "Eu teria que apagar a imagem se fosse outro Torneio Pré-Olímpico. Como é uma outra competição, um outro grupo, não tenho de limpar a imagem", explica o jogador. Agora, para Diego, o que ele tem de fazer é se esquecer do passado e pensar na Seleção que jogará a Copa América. "Estou na Seleção Principal agora. Cada jogo será avaliado para o futuro. É uma motivação a mais para cada jogo. Pode ser o primeiro passo para eu seguir nas próximas convocações. Meu objetivo é fazer parte do grupo que disputa as eliminatórias. A cada dia eu pensava em voltar para a para a Seleção. Esperava que um dia eu fosse alcançar esse objetivo de novo." Vanderlei Luxemburgo, técnico do Santos, fez uma recomendação ao seu jogador. "Ele tem de buscar o espaço mesmo que os jogadores que atuam no exterior não tenham sido convocados. Assim ele conquista um espaço na Seleção Brasileira", afirmou Luxemburgo. Mas o técnico santista lamentou: " Para o Diego, a convocação foi muito boa, mas para o time não, porque vamos ficar sem ele um bom tempo, além de perdermos quase meio time, por causa das saídas de Alex, Paulo Almeida e Renato." O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, disse hoje que terá uma conversa com Djair, pai e representante de Diego, para saber das reais propostas de clubes europeus e, depois, tentar prorrogar o contrato do jogador, que está com 19 anos.