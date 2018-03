Diego Souza ainda sente a "pancada" Depois de ser substituído na semifinal contra o Paulista com apenas 20 minutos de jogo e não ser relacionado sequer para o banco de reservas na partida de quarta-feira contra o São Gabriel, pela Copa do Brasil, o meia Diego Souza resolveu falar sobre sua situação no Palmeiras. Disse não estar chateado com o técnico Jair Picerni, mas admitiu que o afastamento temporário teve o efeito de uma pancada. ?Até hoje me pergunto no que errei. Afinal, não dá para avaliar se um jogador está bem ou não em apenas 20 minutos. Naquele jogo em que fui sacado, havia tocado quatro vezes na bola. Mas tudo bem, sou jovem. Não é o momento para abaixar a cabeça?, acredita o meia. Diego não procurou Picerni para pedir explicações. E nem pretende. ?Tudo é passado. Não posso negar que aprendi muito com o treinador. Do jeito que as coisas andam por aqui, é melhor deixar a poeira abaixar. Tomara que na terça-feira (contra o Goiás, pela Copa do Brasil), eu possa ser relacionado pelo menos para fazer parte do banco de reservas.? O jogador admitiu que suas constantes saídas à noite podem ter pesado para a decisão de Picerni. ?Eu não era santo. Saía mesmo, e aqui todo mundo é muito vigiado. Mas agora estou com medo da torcida. Por isso, ficarei mais em casa. Só me senti injustiçado por ter lido em alguns jornais que estava na balada em Bragança com o Love, o Lúcio e o Adãozinho. Isso não aconteceu.?