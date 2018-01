Diego Souza aliviado com a redenção Antes do jogo contra o Goiás, a maior parte da torcida não gritou o nome de Diego Souza. Só um pequeno grupo se manifestou a favor do meia. E foi com esse setor da torcida que Diego foi comemorar seu gol, o segundo da vitória deste domingo sobre o Goiás, no Palestra Itália, aos 11 minutos da etapa final. ?Eu precisava desse gol aqui no Parque?, disse Diego. Dois minutos depois, o meia foi substituído por Pedrinho, o queridinho da torcida. Reconhecendo o empenho de Diego, a maior parte dos torcedores, desta vez, aplaudiu o jogador ? inclusive a chamada ?turma do amendoim?, no setor das numeradas. Só os membros da Mancha Alviverde insistiram em ignorá-lo. ?Fico feliz mais pela vitória, porque precisávamos desse resultado. Jogamos bem do primeiro ao último minuto?, comentou o meia. Outro que comemorou bastante foi Washington, autor do terceiro gol. Semana passada, contra o Cruzeiro, ele foi vaiado pela torcida ao ser substituído de campo após apenas 15 minutos em campo. ?Passei um momento difícil. Agradeço a força que o grupo deu e a hombridade do professor Leão, que voltou a me dar uma chance?, disse o atacante. Enquanto Diego e Washington sofrem para reconquistar a torcida, Juninho já se sente ídolo. Foi ele, com uma bomba no ângulo direito do goleiro Harlei, aos 43 minutos de jogo, quem abriu o placar e correu para comemorar com o goleiro Marcos no banco de reservas. ?Você viu o que eu fiz? Você viu o que eu fiz??, perguntava o meia, feliz da vida. Foi o sexto gol de Juninho no Brasileirão. Ele já é o vice-artilheiro do time no campeonato, ao lado de Washington e atrás apenas de Marcinho, que tem 15 (e mais um pelo São Caetano), e à frente do centroavante Gioino, que tem cinco. Para Juninho, o gol ainda no fim da etapa inicial fez justiça e deu tranqüilidade ao time do Palmeiras. ?Merecíamos sair em vantagem no primeiro tempo e conseguimos?, disse o meia. Juninho está com moral com a torcida. Já Sérgio, não. O goleiro voltou a falhar neste domingo numa saída pelo alto, proporcionando o gol do Goiás, marcado por André Dias. A torcida pedia a entrada de Marcos, que estava no banco de reservas. ?Leão, Marcão é seleção?, gritavam os torcedores. O técnico já acenou com a possibilidade de escalar Marcos no próximo jogo, domingo, contra o Vasco, no Rio de Janeiro. Leão poderá contar ainda com o retorno do lateral Baiano e do meia-atacante Marcinho, que cumpriram suspensão ontem. O volante Reinaldo, recuperado de lesão muscular, também deve ficar à disposição de Leão. Ainda sobre a vitória deste domingo, o volante Marcinho Guerreiro, um dos melhores em campo, comentou: ?Fizemos uma boa partida e eu dei minha parcela de contribuição para isso. Ganhamos de um adversário duríssimo?.