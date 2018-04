Diego Souza diz que Palmeiras não pode temer Cruzeiro

Apesar de reconhecer a força do Cruzeiro, que derrotou o Internacional fora de casa e ajudou o Palmeiras a se manter na liderança do Campeonato Brasileiro, o meia Diego Souza afirmou nesta terça-feira que o clube paulista não pode temer o adversário da próxima quarta-feira, no Mineirão.

"Mais do que jogar no Mineirão, vamos enfrentar um adversário embalado. Mas aqui é Palmeiras, não podemos ter medo. O time que jogar contra a gente sabe da nossa capacidade. Não é moleza vencer o Palmeiras, pode ter certeza", opinou o meia.

Ausente na derrota de domingo para o Vitória, suspenso, Diego Souza negou que o time seja dependente dele. "É uma injustiça dizer que a equipe depende do meu futebol. Não jogo sozinho, e muitas das minhas boas atuações aconteceram porque todo o grupo me ajudou dentro e fora de campo", afirmou.

O excesso de cartões amarelos, aliás, é algo que preocupa o meia. Nas próximas partidas, ele promete tentar se controlar. "Sofri três cartões amarelos seguidos e isso não pode se repetir. De repente, é algo que acontece e a gente às vezes não mede as consequências, mas errei e vou me atentar quanto a isso nas próximas rodadas", completou.