Diego Souza diz que São Paulo não causa medo no grupo

O meia Diego Souza seguiu o discurso do presidente Luis Gonzaga Belluzzo e afirmou que o São Paulo não causa medo no Palmeiras. O clube do Morumbi ganhou os últimos sete confrontos e encostou no alviverde na tabela do Brasileirão - a vantagem do time de Muricy Ramalho agora é de apenas um ponto.

No dia 30, domingo, o Palmeiras visitará o São Paulo no clássico do Morumbi, confronto considerado fundamental para as pretensões do clube de brigar pelo título do Brasileirão - antes, neste sábado, o alviverde receberá outro candidato direto, o Internacional, às 18h30.

"Todo mundo está falando que o São Paulo cresceu. Mas na tabela eles ainda estão atrás da gente. O Belluzzo está certo. Quem joga no Palmeiras tem de ter coragem. E nosso grupo tem coragem para enfrentar qualquer situação. Eu não tenho medo do São Paulo. É um time forte, mas tem as mesmas condições que a gente."

Diego Souza ficou de fora da derrota para o Coritiba por 1 a 0, na quarta-feira. O meia retornará diante do Internacional ao lado do lateral Wendel. Por outro lado, Pierre, Maurício Ramos e Marcão não jogam contra o rival gaúcho. Edmilson e Marcos ainda são dúvidas.