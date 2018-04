Diego Souza diz que sonha com artilharia do Paulistão

O meia Diego Souza revelou nesta terça-feira que sonha em ser o artilheiro do Campeonato Paulista. Escalado no ataque na partida contra o Mogi Mirim, ele marcou dois gols e contribui para a vitória por 5 a 1 do Palmeiras, no sábado, em jogo válido pela primeira rodada do estadual.

"Já passo a pensar um pouco, quero ajudar o Palmeiras fazendo mais gols", afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes. Por enquanto, o meia lidera a artilharia do Paulistão, já que foi o único jogador a fazer dois gols na primeira rodada do Paulistão.

O meia palmeirense garante que não se incomoda em ser escalado no ataque pelo técnico Muricy Ramalho. "Com menos responsabilidade para compor o meio-de-campo, fico mais descansado para atacar", analisou.

Convocado para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias, Diego Souza ainda almeja uma vaga na Copa do Mundo de 2010. "Vou trabalhar muito forte no primeiro semestre para levar o Palmeiras longe na Copa do Brasil, ajudar a equipe, estar bem para ver se terei uma oportunidade", disse.