Diego Souza e Marcos Guilherme dão primeira vitória ao São Paulo no ano

No sufoco, o São Paulo arrancou uma vitória sobre o Mirassol nesta quarta fora de casa e desencantou em 2018. Diego Souza, principal reforço da temporada, marcou após cruzamento de Militão, e Marcos Guilherme, em contra-ataque rápido, garantiram a primeira vitória da equipe no Paulistão. Com os três pontos, o time tricolor "dorme" líder do Grupo B, com 4 pontos, um a mais que a Ponte Preta, que enfrenta o Santos nesta quinta.

A partida no interior paulista marcou a estreia de Anderson Martins com a camisa tricolor. Pela primeira vez, Dorival armou o time com Diego Souza titular, ao lado de Brenner e Marcos Guilherme no ataque.

Os visitantes tiveram as melhores oportunidades em todo o jogo, mas pararam em Fernando Leal, que teve boa atuação, em quase todas as finalizações. Shaylon desperdiçou pelo menos quatro boas chances. No primeiro tempo, ficou frente a frente com o goleiro, mas preferiu tentar o cruzamento. No rebote, parou no arqueiro. Brenner e Diego Souza tentaram de longe, mas também não tiveram sucesso. No segundo, Marcos Guilherme e Caíque tiveram boas oportunidades.

Na parte final da partida, Dorival, já pensando no clássico do próximo sábado com o Corinthians, sacou Brenner, Shaylon e Petros, o melhor do jogo até então, acertando passes e efetivo na articulação de jogadas ofensivas. As mudanças deram resultado e o placar só saiu do zero aos 38 minutos de jogo, quando Paulo Bóia acionou Éder Militão pela direita, e o lateral encontrou Diego Souza na área. Poucos minutos depois, Marcos Guilherme puxou contra-ataque com Lucas Fernandes, que cruzou para o atacante finalizar e ampliar a vantagem.

Mirassol 0 x 2 São Paulo

Gols: Diego Souza, aos 38, e Marcos Guilherme, aos 44 do 2º tempo.

MIRASSOL F. Leal; Bruno Oliveira, Jesiel, Edson Silva e W. Simões; W. Reis, Dalberto (André Luís), Paulinho e Xuxa (Léo Baiano); Alison (Zé Roberto) e Rodolfo. Técnico: Moisés Egert.

SÃO PAULO: Sidão; Militão, R. Caio, A. Martins e Edimar; Petros (L. Fernandes), Jucilei e Shaylon (Paulo Bóia); M. Guilherme, Diego Souza e Brenner (Caíque). Técnico: Dorival Junior.

Juiz: Vinicius Furlan.

Cartões amarelos: Anderson Martins, Petros, Dalberto, Bruno Oliveira, Rodrigo Caio.

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol.