Diego Souza é punido pelo STJD com três jogos de suspensão

O técnico Vanderlei Luxemburgo terá problemas para as próximas duas partidas do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. O meia Diego Souza pegou uma punição de três jogos após julgamento nesta quarta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Veja também: Torcedor faz música para o chileno Valdivia Diego Souza foi punido por se envolver numa briga com Carlinhos Paraíba, do Coritiba, na estréia do Brasileirão. Como cumpriu apenas um jogo de suspensão (contra o Inter), o atleta não poderá defender o clube contra Portuguesa, neste domingo, e Atlético Paranaense, no dia 1.º de junho. Carlinhos Paraíba também foi punido e terá de cumprir a mesma suspensão de Diego Souza. KLÉBER O atacante Kleber falou nesta quarta-feira sobre a agressão ao zagueiro Maurício no treino da última sexta-feira - o jogador foi punido por Luxemburgo e ficou de fora do jogo contra o Inter. Kleber disse que errou ao agredir o zagueiro e que já se entendeu com o treinador. "Não deveria ter feito o que eu fiz. Vou procurar me controlar mais e posso garantir que isso não vai mais se repetir. Se acontecer de novo, vou apanhar quieto e seguir o treino."