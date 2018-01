Diego Souza está fora do Palmeiras Diego Souza não jogará no Palmeiras em 2006. Odiado pela torcida organizada Mancha Alviverde, o meia será emprestado. O Grêmio é o maior interessado e já está conversando com o jogador. A diretoria aguarda a proposta oficial para liberar o meia que, após fracas atuações, perdeu o apoio até do técnico Leão, seu único entusiasta. Leão, inclusive, já pediu um novo meia-esquerda. Para a armação, por enquanto, ele pode contar apenas com Juninho, Marcinho e Cristian ? Rivaldo deve chegar da Grécia só em maio. Por isso, Rodrigo Fabri, que se desligou do Atlético-MG, pode ser contratado. Além de Diego, o Grêmio tem interesse em levar também o lateral-direito Baiano. Como outros dois jogadores já foram contratados para essa posição ? Paulo Baier e Amaral ?, a diretoria não colocará obstáculos para liberar Baiano, que tem contrato até o final de dezembro de 2006 e recebe um dos salários mais altos do elenco. André Cunha, que tem vínculo até o final de 2007, também será emprestado. Se levar Baiano e Diego Souza, o Grêmio poderá ficar com quatro palmeirenses no elenco, já que tenta ? e deve conseguir ? a renovação dos empréstimos do meia Marcel e do atacante Ricardinho. O técnico Leão já deu o aval para a permanência de ambos no time gaúcho. Outros que não ficarão no Palmeiras em 2006: o lateral Fabiano, o zagueiro Leonardo e o atacante Warley (todos dispensados), além do goleiro Sérgio e do zagueiro Gláuber, que pediram muito alto para renovar contrato. Por enquanto, seis reforços já chegaram: Paulo Baier, Douglas, Amaral, Márcio Careca, Edmundo e Enílton ? que foi registrado nesta quinta na CBF, apesar do protesto do Sanfrecce Hiroshima, clube japonês que alega ter um pré-contrato com o atacante. Nesta quinta começaram as obras no Estádio Palestra Itália para aumentar as laterais do gramado em um metro. Com um campo maior, a diretoria entende que o time terá menos dificuldades contra equipes pequenas que jogam retrancadas. No CT, as obras da nova sala de fisioterapia estão em fase de acabamento e os aparelhos devem chegar até a próxima semana.