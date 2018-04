Diego Souza fica fora da estreia do São Paulo na Copa Sul-Americana

O meia Diego Souza não embarcou com a delegação do São Paulo para a Argentina na manhã desta terça-feira. Foi uma opção do técnico Diego Aguirre, que só pode relacionar 18 atletas para cada jogo da Copa Sul-Americana. A equipe estreia nesta quinta, às 21h30, diante do Rosario Central.

+ 'O mais importante é não tomar gol lá', diz Tréllez sobre Sul-Americana

+ 'Joia uruguaia', Gonzalo Carneiro prevê estreia rápida no São Paulo

Diego Souza vai continuar treinando enquanto o time disputa sua primeira partida internacional na temporada. Na segunda-feira, Aguirre indicou o time titular com Nenê, Valdívia e Tréllez formando o ataque. O zagueiro Anderson Martins (dores na região dorsal) e o lateral-esquerdo Júnior Tavares (lesão na coxa direita) também não viajaram.

O São Paulo gastou R$ 10 milhões para tirar Diego Souza do Sport. O objetivo era preencher a vaga deixada por Lucas Pratto, que foi vendido ao River Plate no mês de janeiro. O jogador chegou com a expectativa de disputar a Copa do Mundo como centroavante e, por isso, recebeu a camisa 9.

As atuações, no entanto, não convenceram. Em 16 partidas, ele fez três gols. Não conseguiu se firmar com Dorival Junior como referência na área e perdeu espaço para Tréllez. Na armação, disputa posição com Valdívia, que se recuperou de lesão muscular, e Petros.

Ele vem sendo pouco aproveitado desde a chegada de Aguirre. Em cinco jogos, ele atuou somente duas vezes. Ele foi escalado diante do São Caetano, no Morumbi, quando fez o gol da classificação para as semifinais do Paulistão, e nos minutos finais diante do Corinthians, em Itaquera. Quando a equipe caiu no Campeonato Paulista, ele desperdiçou uma das penalidades.

Veja a lista de relacionados para a partida diante do Rosario Central:

Goleiros: Jean e Sidão

Laterais: Bruno, Éder Militão, Régis e Reinaldo

Zagueiros: Arboleda, Bruno Alves e Rodrigo Caio

Volantes: Hudson, Liziero, Jucilei e Petros

Meias: Cueva, Lucas Fernandes, Nenê e Valdívia

Atacantes: Brenner, Marcos Guilherme e Tréllez