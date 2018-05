Diego Souza lembra rivalidade, mas prevê Grêmio forte

O meia Diego Souza já defendeu o Grêmio e conhece muito bem a rivalidade com o Internacional no Rio Grande do Sul. Mas ainda assim, o jogador do Palmeiras não acredita em corpo mole de seu ex-clube contra o Flamengo, na última rodada do Campeonato Brasileiro.

"Ainda mais lá no Sul, a torcida do Grêmio não quer que o Colorado [Inter] seja campeão nunca. Mas os jogadores são profissionais e o futebol dá muitas voltas", disse Diego Souza nesta quinta-feira.

O Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e, para que tenha chances de ser campeão, precisa torcer para o Grêmio tirar pontos do Flamengo no Maracanã. O problema é que, se empatar ou vencer o time carioca, o clube gaúcho abre o caminho também para o Internacional, vice-líder, ser campeão.

"Eles não podem fazer corpo mole. Se fizerem isso, alguém pode ser punido", afirmou Diego Souza, que citou o goleiro Victor como exemplo de atleta que perderia muito em caso de uma armação. "Ele é um goleiro de seleção brasileira, não vai querer arriscar sua carreira", afirmou.

Toda a discussão sobre um possível corpo mole do Grêmio, contudo, só envolverá o Palmeiras se o time paulista vencer o Botafogo, no Engenhão. Diego Souza disse que o jogo deve ser complicado, mas revelou que o Palmeiras está bem preparado para fazer sua parte.

"Estou tranquilo, motivado e sabemos que é preciso vencer. A equipe do Botafogo foi muito forte contra o São Paulo, e a gente já sabe como eles vão jogar. Não vamos ter surpresa nenhuma em táticas ou jogadas ensaiadas", afirmou.

Diego Souza pede Palmeiras mais unido após incidente