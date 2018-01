Diego Souza mais preocupado com tática Diego Souza já jurou várias vezes que mudou seu comportamento, está mais maduro. OK. Mas e em campo? Mudou alguma coisa? Segundo o técnico Leão, o meia tem potencial até para se tornar um armador do nível de Petkovic e Ricardinho. Para o ex-volante Paulo Roberto Falcão, hoje comentarista da TV Globo, isso é um exagero: "Diego não tem toda essa técnica". Leão argumenta que Diego é jovem (21 anos) e tem muito a aprender. Atualmente, segundo o técnico, a maior contribuição de Diego para o Palmeiras está no aspecto tático. Contra o Paraná, na reestréia do meia, jogadores como Fabiano e Juninho tiveram suas atuações facilitadas graças ao trabalho de Diego. "Joguei para o time", diz o meia, sério, sem as brincadeiras de antes. "Minha função é ser volante quando não temos a bola e atacante com ela, chegando na área." Sendo volante, Diego libera Juninho da marcação. "Pude chegar mais perto do gol nesse último jogo", diz Juninho, que, não por acaso, balançou duas vezes a rede do Paraná. "O Fabiano mostrou mais poder ofensivo nessa última partida", diz Leão, apontando a entrada de Diego como um dos motivos para o ressurgimento do lateral ? fazia tempo que Fabiano não jogava tão bem como no último domingo. Diego entende que, nas próximas partidas, ainda deverá penar um pouco para conquistar o apoio maciço dos torcedores, principalmente nessa nova função tática na qual "joga mais para o time". Por isso mesmo, sonha com um gol no jogo de sábado, contra o Cruzeiro, no Palestra Itália ? todos os ingressos já foram vendidos. "Seria o retorno perfeito. Não vejo a hora de voltar a jogar em casa e sei que um gol poderia coroar minha atuação." Diego lembra também que sua função defensiva é importante. "Eu tenho que ficar ao lado do Corrêa e do Marcinho Guerreiro na marcação, como um verdadeiro volante, e ainda cuidar da saída de bola." Por conta disso, o meia admitiu ter sentido cansaço durante o jogo contra o Paraná, sua primeira partida oficial em cinco meses. "O próprio Leão viu que eu estava cansado. Realmente, foi difícil correr os 90 minutos. Não estava mais acostumado." O meia salienta que "agora é questão de tempo até readquirir ritmo de jogo". Recuperar Diego, segundo Leão, é fácil. "Ele joga bola e, para mim, é isso o que basta." Difícil, de acordo com o treinador, vai ser controlar a badalação depois que o meia voltar a mostrar o bom futebol de 2003. "Quanto menos a gente falar de Diego, melhor. O negócio é jogar bola", diz o treinador. O meia, que já teve desentendimentos com Estevam Soares no passado, é só elogios a Leão. "É um técnico que sabe conversar com os jogadores, sabe passar o que quer de cada um." Três listras - O Palmeiras vestirá Adidas pelos próximos três anos. O contrato de patrocínio de material esportivo foi acertado com a empresa alemã na noite de segunda-feira e renderá ao clube cerca de R$ 28 milhões. A Adidas concorria com a Reebok que havia feito oferta semelhante. Até o final do ano, porém, o Palmeiras continuará vestindo Diadora. O contrato com a empresa italiana, que expira em dezembro, rendia R$ 2,5 milhões anuais ao clube.