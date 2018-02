Diego Souza passa a ser prioridade no São Paulo

Depois de fechar com o atacante Adriano, a diretoria do São Paulo se concentra agora na contratação do meia Diego Souza, que pertence ao Benfica e está emprestado ao Grêmio até o final do ano. Ele é a peça que falta na engrenagem são-paulina para 2008, na visão da comissão técnica comandada por Muricy Ramalho. Principal adversário na aquisição do jogador, o Grêmio sabe disso e tenta a todo custo tirar o São Paulo da disputa. Nesta quinta-feira, o clube gaúcho anunciou que conseguiu um parceiro para ajudar na compra de Diego Souza junto ao Benfica. O clube português pede 4 milhões de euros (R$ 10,4 milhões) para ceder 80% dos direitos federativos de Diego Souza (os outros 20% pertencem ao Fluminense), mas o Grêmio ofereceu a metade desse valor. E, dessa quantia, 1 milhão de euros (R$ 2,6 milhões) seria bancado pelo investidor misterioso. Além de Diego Souza, outro sonho da diretoria são-paulina é o volante Fábio Santos, que está no Lyon. O jogador viria por empréstimo, mas segundo pessoas de dentro do São Paulo, a situação não está tão simples. "Até o final do ano é praticamente impossível que tenhamos mais um reforço. No começo do ano que vem, sim, eles podem aparecer", garantiu o assessor especial da presidência do São Paulo, João Paulo de Jesus Lopes. Segundo ele, um meia de ligação e um volante são realmente as posições mais carentes no atual elenco são-paulino. "Mas isto não é uma camisa de força. Se aparecerem bons negócios, faremos."