Diego Souza pede Palmeiras mais unido após incidentes

A agressão de torcedores ao atacante Vagner Love, na tarde de terça-feira, continua repercutindo no Palmeiras. Dois dias depois do acontecido, o meio-campo Diego Souza afirmou que o episódio tem de servir para deixar o elenco mais unido, e fez questão de ressaltar que os agressores são uma minoria dentro da comunidade palmeirense.

"Ninguém aqui vai ser apedrejado sozinho. Os torcedores apoiam, sempre apoiaram, mas em momentos difíceis a gente tem que se unir e mostrar a família que é", disse o meia.

"A gente representa 15 milhões de torcedores, e uma minoria agiu de maneira ruim. Não podemos culpar os outros 14 milhões e 900 mil, nem deixar que isso tire nosso foco nessa reta final", disse.

Se o título ficou distante, Diego Souza lembra que o time depende de suas próprias forças para garantir uma vaga na Copa Libertadores. "Se formos campeões, esses mesmos torcedores que agrediram o Love vão querer comemorar com a gente", disse.

O Palmeiras enfrenta o Botafogo, no domingo, e precisa de uma combinação de resultados para chegar ao quinto título nacional. Além da vitória, a equipe tem de torcer por tropeços do Flamengo diante do Grêmio e do Internacional contra o Santo André.

Apesar de ainda ter chances, o clima no clube é carregado. Nesta quinta, Vagner Love pediu para não dar entrevistas sobre a briga com os torcedores. Na saída para Itu, onde o time ficará concentrado até sábado, o trânsito em frente ao Centro de Treinamento da Barra Funda, na Avenida Marquês de São Vicente, teve de ser interrompido, e os ônibus que levam os jogadores e comissão técnica seguiu escoltado por motociclistas da polícia até o interior de São Paulo.

A diretoria palmeirense também estuda a possibilidade de pedir segurança reforçada enquanto o time estiver no Rio de Janeiro, para última partida do Brasileirão.

Diego Souza lembra rivalidade, mas prevê Grêmio forte