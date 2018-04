Diego Souza pede respeito ao Palmeiras e promete título

Apesar da decepção na reta final do Brasileirão de 2009 e da ausência de grandes contratações para a atual temporada, o Palmeiras surpreenderá os rivais e brigará por títulos neste ano, garantiu o meia Diego Souza nesta quarta-feira, após o jogo-treino com o Campinas FC, em Atibaia.

"Já provamos o nosso potencial em muitas ocasiões e sabemos aquilo que podemos alcançar. Realmente, a reta final do Brasileiro foi um fracasso, mas não serve de parâmetro para caracterizar esse elenco. Queremos ser lembrados por vitórias e títulos e vamos buscar tudo isso em 2010", avisou o jogador.

Para Diego, o Palmeiras não ficará atrás dos seus rivais, que têm ganhado maior destaque por causa das contratações e da Copa Libertadores. "Às vezes falam que somos os ''patinhos feios'' só porque não vamos disputar a Libertadores este ano, mas é preciso respeito. A base foi mantida e a diretoria está se mexendo por reforços. Tenho certeza que será um ano de disputas, pois vamos brigar para ser campeão", assegurou.

Sobre a pré-temporada, Diego disse que o time não estará fisicamente pronto para o início do Campeonato Paulista, no dia 16. "Infelizmente, é muito pouco tempo de trabalho. Mais alguns dias seria o ideal. Mas chega uma hora que a gente mesmo não aguenta, quer chegar logo em campo e jogar. A forma ideal só vamos alcançar com o decorrer das competições, isso não tem jeito".