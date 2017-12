Diego Souza pode desfalcar o Palmeiras Um choque com o goleiro Sérgio colocou o meia Diego Souza como presença duvidosa na partida contra o Marília, sábado, no Palestra Itália. Durante o coletivo desta quinta-feira, o jogador sentiu dores no lado direito do quadril depois de se chocar com o companheiro de equipe. Ele deixou o gramado antes do fim das atividades comandadas por Jair Picerni sem falar com ninguém. "A princípio não é uma contusão grave e ele deve jogar", disse o médico Maurício Bezerra sobre Diego Souza, após exames preliminares. Mas ele disse que, no entanto, só será possível ter certeza absoluta da condição do jogador após exames que serão realizados nesta sexta-feira. O médico confirmou que situação mais tranqüila é do lateral Lúcio, que foi poupado dos treinos por causa de uma contusão no tornozelo esquerdo. "Ele está confirmado", garantiu Maurício Bezerra. O goleiro Marcos, que passou dois dias sem treinar por causa de dores no joelho direito, trabalhou normalmente.