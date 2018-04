Diego Souza pode desfalcar Palmeiras nesta quarta

O Palmeiras pode perder Diego Souza para a partida de quarta-feira contra o Monte Azul, em Ribeirão Preto. O meia deixou o campo após o empate com o Ituano sentindo dores na coxa esquerda e ainda sente o problema nesta segunda-feira. Uma reavaliação na terça definirá sua condição de jogo.

Com uma lesão na coxa direita, o zagueiro Léo também será reavaliado nesta terça-feira e pode novamente desfalcar o Palmeiras - ele já não atuou contra o Ituano. "Vamos conversar com a comissão técnica e definir o que será feito até o início do treino desta terça", explicou o médico Otávio Vilhena.

Sem Diego Souza, que atuou improvisado no ataque nas três primeiras partidas do Campeonato Paulista, o técnico Muricy Ramalho pode ter sérios problemas para escalar o sistema ofensivo. Além do titular Robert, o Palmeiras conta apenas com Marquinhos e Daniel Lovinho para a posição. Contundido, Lenny também está em recuperação.

Os problemas na defesa não devem ser menores se for confirmada a ausência de Léo. Maurício Ramos ainda segue em recuperação e está fora, enquanto Gualberto foi expulso e cumprirá suspensão. A esperança de Muricy é regularizar a inscrição do volante Edinho, que poderia atuar improvisado ao lado de Danilo.