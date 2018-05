Diego Souza surpreende e é eleito o Craque do Brasileirão

Em festa no Rio de Janeiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) premiou os principais nomes do Campeonato Brasileiro. A escolha do meia Diego Souza, do Palmeiras, como o melhor da competição, surpreendeu - superou Petkovic e Adriano, do campeão Flamengo. O clube rubro-negro, pelo menos, teve o técnico Andrade como grande destaque.

Além de Andrade, o Flamengo também teve a escolha de Adriano e de Petkovic para a seleção do Brasileirão - o Imperador não compareceu ao evento. O time com mais jogadores premiados foi o São Paulo, que acabou na terceira posição da tabela - o clube paulista teve o volante Hernanes e os zagueiros Miranda e André Dias.

A seleção do Brasileirão 2009 ficou assim: Victor (Grêmio); Jonathan (Cruzeiro), André Dias (São Paulo), Miranda (São Paulo) e Júlio César (Goiás); Hernanes (São Paulo), Guiñazu (inter), Diego Souza (Palmeiras) e Petkovic (Flamengo); Diego Tardelli (Atlético-MG) e Adriano (Flamengo).

O evento também contou com um momento especial: a entrega das taças para os campeões de todas as divisões do Brasil. São Raimundo (PA), na Série D, América (MG), na Série C, Vasco (RJ), na Série B, e Flamengo (RJ), na Série A. O goleiro Bruno, capitão do rubro-negro, subiu ao palco emocionado para receber o troféu.

A arbitragem também foi lembrada. O melhor juiz do Brasileirão foi o paranaense Héber Roberto Lopes. O gaúcho Leonardo Gaciba ficou em segundo lugar, seguido pelo paulista Paulo César de Oliveira.

OS MELHORES DO CAMPEONATO BRASILEIRO:

GOLEIRO

Ouro - Vitor (Grêmio

Prata - Marcos (Palmeiras)

Bruno - (Flamengo)

LATERAL-DIREITO

Ouro - Jonathan (Cruzeiro)

Prata - Léo Moura (Flamengo)

Bronze - Vitor (Goiás)

ZAGUEIRO-DIREITO

Ouro - André Dias (São Paulo)

Prata - Danilo (Palmeiras)

Bronze - Chicão (Corinthians)

ZAGUEIRO ESQUERDO

Miranda (São Paulo)

Prata - Réver (Grêmio)

Bronze - Ronaldo Angelim (Flamengo)

LATERAL-ESQUERDO

Ouro - Júlio César (Goiás)

Prata - Armero (Palmeiras)

Bronze - Kléber (Inter)

VOLANTE-DIREITO

Ouro - Hernanes (São Paulo)

Prata - Pierre (Palmeiras)

Bronze - Willians (Flamengo)

VOLANTE-ESQUERDO

Ouro - Guiñazu (Inter)

Prata - Maldonado (Flamengo)

Bronze - Sandro (Internacional)

MEIA-DIREITO

Ouro - Diego Souza (Palmeiras)

Prata - Cleiton Xavier (Palmeiras)

Bronze - Souza (Grêmio)

MEIA-ESQUERDO

Ouro - Petkovic (Flamengo)

Prata - Marcelinho Paraíba (Coritiba)

Bronze - Conca (Fluminense)

ATACANTE 1

Ouro - Diego Tardelli (Atlético-MG)

Prata - Fred (Fluminense)

Bronze - Fernandinho (Barueri)

ATACANTE 2

Ouro - Adriano (Flamengo)

Prata - Ronaldo (Corinthians)

Bronze - Iarley (Goiás)

TÉCNICO

Ouro - Andrade (Flamengo)

Prata - Silas (Avaí)

Bronze - Celso Roth (Atlético-MG)

ÁRBITRO

Ouro - Heber Roberto Lopes (PR)

Prata - Leonardo Gaciba (RS)

Bronze - Paulo César Oliveira (SP)

REVELAÇÃO

Fernandinho (Barueri)

CRAQUE DA GALERA

Conca (Fluminense)

CRAQUE DO CAMPEONATO

Diego Souza (Palmeiras)

Marcos de Paula/AE

Goleiro Bruno ergue o troféu de campeão; Flamengo teve dois jogadores na seleção do campeonato