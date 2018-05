Diego Souza surpreende e ganha o Craque do Brasileirão

Concorrendo com o atacante Adriano e o meia Petkovic, ambos do campeão Flamengo, o palmeirense levou a melhor por ter se destacado principalmente na primeira metade da competição. Como a votação feita por jornalistas foi encerrada ainda com o Brasileiro em andamento, quando o Palmeiras era o grande favorito ao título, Diego Souza acabou vencendo os flamenguistas na disputa.

Mas se Adriano - ausente no evento - e Petkovic não se deram bem na premiação máxima da noite, ambos levaram a melhor em suas posições. Adriano, artilheiro da competição ao lado de Diego Tardelli, do Atlético-MG, com 19 gols, foi o vencedor como segundo atacante, enquanto o meia sérvio ganhou como melhor meia-esquerda. Além disso, o Flamengo ainda tinha mais cinco jogadores como finalistas, mas nenhum venceu.

Como compensação para o campeão brasileiro de 2009, o técnico Andrade levou o troféu dourado. Na concorrência com Silas, do Avaí, e Celso Roth, do Atlético-MG, o ex-jogador do Flamengo foi o ganhador. Além disso, o time carioca também recebeu o prêmio de Torcida de Ouro, por ter a melhor média de público em casa nas últimas dez edições do Brasileirão.

Entre os jogadores, o time com maior premiados foi o São Paulo. André Dias e Miranda ganharam como zagueiros e Hernanes foi eleito o melhor volante pela direita. Na edição de 2008, quando o time comemorava o tricampeonato seguido, Hernanes venceu o prêmio de Craque do Brasileirão e também ganhou como volante. Miranda foi outro a ganhar em sua posição pelo segundo ano consecutivo.

O goleiro Victor, do Grêmio, também repetiu a vitória em sua categoria. Entre os laterais, Jonathan, do Cruzeiro, e Júlio César, do Goiás, foram os vencedores. O argentino Guiñazu, do Internacional, ganhou como melhor volante esquerdo. Completando o time de ouro, Diego Tardelli foi eleito para segundo atacante.

Na cerimônia apresentada pelos atores Tony Ramos e Marcelo Anthony, ainda foram premiados o meia-atacante Fernandinho, do Barueri, como revelação do campeonato, e o meia Conca como Craque da Galera, com 51% dos mais de 9 milhões de votos pela internet. Entre os árbitros, o paranaense Héber Roberto Lopes foi eleito o melhor, superando o gaúcho Leonardo Gaciba e o paulista Paulo César Oliveira.

A CBF também aproveitou para homenagear os campeões de todas as divisões do Brasileiro. Além do São Raimundo de Santarém (PA), vencedor da Série D, e do América-MG, ganhador na Série C, o Vasco recebeu a taça das mãos do vascaíno assumido Eduardo Paes, prefeito do Rio. Já o Flamengo, que teve o troféu pela primeira vez desde o título, o recebeu, entre outros, das mãos de Orlando Silva, Ministro do Esporte, e Ricardo Teixeira, presidente da CBF.

Confira todos os vencedores do Prêmio Craque do Brasileirão 2009:

Goleiro

Ouro - Victor (Grêmio)

Prata - Marcos (Palmeiras)

Bronze - Bruno (Flamengo)

Lateral-direito

Ouro - Jonathan (Cruzeiro)

Prata - Léo Moura (Flamengo)

Bronze - Vítor (Goiás)

Zagueiro pela direita

Ouro - André Dias (São Paulo)

Prata - Danilo (Palmeiras)

Bronze - Chicão (Corinthians)

Zagueiro pela esquerda

Ouro - Miranda (São Paulo)

Prata - Réver (Grêmio)

Bronze - Ronaldo Angelim (Flamengo)

Lateral-esquerdo

Ouro - Júlio César (Goiás)

Prata - Armero (Palmeiras)

Bronze - Kleber (Internacional)

Volante pela direita

Ouro - Hernanes (São Paulo)

Prata - Pierre (Palmeiras)

Bronze - Willians (Flamengo)

Volante pela esquerda

Ouro - Guiñazu (Inter)

Prata - Maldonado (Flamengo)

Bronze - Sandro (Inter)

Meia-direita

Ouro - Diego Souza (Palmeiras)

Prata - Cleiton Xavier (Palmeiras)

Bronze - Souza (Grêmio)

Meia-esquerda

Ouro - Petkovic (Flamengo)

Prata - Marcelinho Paraíba (Coritiba)

Bronze - Conca (Fluminense)

Primeiro atacante

Ouro - Diego Tardelli (Atlético-MG)

Prata - Fred (Fluminense)

Bronze - Fernandinho (Barueri)

Segundo atacante

Ouro - Adriano (Flamengo)

Prata - Ronaldo (Corinthians)

Bronze - Iarley (Goiás)

Treinador

Ouro - Andrade (Flamengo)

Prata - Silas (Avaí)

Bronze - Celso Roth (Atlético-MG)

Revelação

Fernandinho (Barueri)

Craque do Brasileirão

Diego Souza (Palmeiras)

Craque da Galera

Conca (Fluminense)

Árbitro

Ouro - Héber Roberto Lopes

Prata - Leonardo Gaciba

Bronze - Paulo César Oliveira