Diego Souza tem ano inesquecível Não vai ser fácil para Diego Souza esquecer o ano de 2003. Mesmo após a derrota para o Sport por 3 a 2, o meia tem motivos para comemorar. O jogador acaba de prorrogar seu contrato com o clube, que venceria em três anos, até 2008. E, ao assiná-lo, ganhou um presente que encheu de lágrimas os olhos de dona Eliane, sua mãe: as chaves de uma casa no Bairro do Limão, dada como parte do pagamento das luvas. Chegou a hora de deixar para trás os momentos de tensão que a família passou na Ponte Rasa, bairro na zona leste de São Paulo, onde Diego nasceu e viveu até o ano passado, quando se profissionalizou. Leia mais no Jornal da Tarde