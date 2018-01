Diego Souza vai ser emprestado O meia Diego Souza já pode pensar seriamente em vestir uma outra camisa no Campeonato Brasileiro. O jogador foi afastado da estréia diante do São Caetano, neste sábado, e dificilmente voltará ao time este ano. "Ele ainda é jovem, um empréstimo pode lhe fazer bem", disse o 2.º vice-presidente, José Cyrillo Júnior. "Temos algumas propostas - uma delas seria da Portuguesa -, vamos estudá-las." A dispensa oficial do problemático jogador só ocorrerá após uma avaliação do técnico Paulo Bonamigo. No entanto, o treinador parece inclinado a acatar a determinação da diretoria. Nesta quinta, minutos antes do início do treino, Bonamigo conversou rapidamente com Diego Souza, que imediatamente deixou o gramado da Academia de Futebol e foi embora. "Ele está inseguro para vestir a camisa do Palmeiras", contou Bonamigo. "Está passando por uma fase de muitas cobranças." Destaque da equipe na conquista da Série B em 2003, Diego Souza entrou em rota de colisão com a torcida diversas vezes. Já havia sido afastado do elenco antes da chegada de Candinho, que pediu sua reintegração - aliás, esse teria sido um dos motivos da queda do ex-treinador. Mas os gestos irônicos que fez aos torcedores, ao ser substituído na derrota para o Santo André, quarta-feira, podem ter sido a gota d?água para Diego Souza. "Se o Palmeiras tivesse um time C, poderíamos mandá-lo para lá", chegou a dizer o diretor de Futebol, Salvador Hugo Palaia.