Diego também desfalca o Santos O meia Diego sentiu uma lesão muscular nesta terça-feira e também vai desfalcar o Santos na partida de quinta-feira contra o Guarani, no Paraguai, pela Copa Libertadores da América. O jogador reclamou de dores musculares - resultado de excesso de esforço na partida de sábado, contra o União Barbarense, pelas quartas-de-final do Campeonato Paulista - e foi submetido a uma série de exames nesta terça-feira pela manhã. A lesão foi constatada e os médicos decidiram então, que o jogador deveria ser poupado. Além de Diego, o técnico Emerson Leão já sabia que não poderia contar com o meia-atacante Robinho, que cumpre suspensão. O Santos precisa de um empate no Paraguai para garantir sua vaga na próxima fase da Libertadores.