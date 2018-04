Diego Tardelli coloca Atlético-MG na luta pelo título

Os dois gols marcados por Diego Tardelli na vitória do Atlético Mineiro sobre o Santos, neste domingo, por 3 a 1, o deixaram na artilharia do Campeonato Brasileiro, com 13 gols. Mas não é apenas o posto de goleador máximo que ele espera conquistar, segundo afirmou em entrevista após a partida. O atacante quer também o título da competição.

Veja também:

Roth minimiza vantagem do Palmeiras

JOGO - Leia como foi Atlético-MG 3x1 Santos

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

"É brigar pela artilharia e brigar pelo título", afirmou Tardelli, presente nas últimas convocações da seleção brasileira. "A gente não pode desistir, temos uma meta, um objetivo traçado. O Atlético está no caminho certo", completou.

Além da vitória, o dia também foi de estreia no Atlético Mineiro: o meia Ricardinho entrou no segundo tempo e elogiou a apresentação de sua nova equipe. "Hoje (domingo) tivemos qualidade. Acho que foi uma apresentação muito boa do Atlético, no primeiro e no segundo tempo, convincente. E é bom quando isso acontece", afirmou.