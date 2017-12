Diego Tardelli deixa juniores na mão Diego Tardelli resolveu ignorar a convocação para treinar com os juniores para a Copa São Paulo. Ele sabia que é peça fundamental no time que lutará para vencer a competição. Só que em vez de treinar com a equipe dirigida pelo ex-jogador Vizolli, ele preferiu disputar jogos amistosos no Paraná e em Santa Catarina. O atleta de 18 anos é considerado a melhor revelação de 2003 pela diretoria do clube do Morumbi. Com a mesma facilidade que ganhou a briga com Rico e Cléber para ser o companheiro de Luís Fabiano, o atleta ganhou fama de problemático. Arrumou inimigo de respeito: o próprio Luís Fabiano. Antes mesmo da última partida do Brasileiro de 2003 quando discutiu com o artilheiro do time por ter feito um gol contra o Flamengo em vez de passar a bola, Tardelli havia sido cobrado pelo ídolo do São Paulo. Ele já reclamava do egoísmo do novo companheiro. Tiveram duas graves discussões no CT durante o Brasileiro. A diretoria promete multar Tardelli enquanto não se apresentar a Vizolli.