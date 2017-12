Diego Tardelli é oferecido a Leão Com um clima pouco favorável no São Paulo já há algum tempo, o atacante Diego Tardelli foi oferecido ao técnico Emerson Leão - hoje no Palmeiras. O negócio, no entanto, não deverá prosperar; ao menos este ano. O técnico palmeirense argumenta que Tardelli já ultrapassou o limite de jogos pelo São Paulo no Campeonato Brasileiro e que, portanto, não poderia mais ser utilizado no Palmeiras. Sob a orientação de Leão no primeiro semestre, Tardelli viveu um ótimo momento. Foi artilheiro do time e contribuiu de forma decisiva para a conquista do título Estadual da temporada. Leão, na verdade, está mais preocupado com o meia Diego Souza. O jogador - que estava no Vissel Kobe, do Japão, deverá chegar ao Parque Antártica na sexta-feira. E o treinador promete ter ?uma longa conversa? com o meia. Diego Souza ficou marcado pela torcida depois de atuações irregulares e uma série de atritos com treinadores, em especial Estevão Soares. TREINO - A equipe do Palmeiras - que não participa da Copa Sul-Americana - aproveita a folga na tabela do Brasileiro para treinar. No coletivo desta quarta-feira pela manhã, os titulares venceram os reservas por 2 a 0 (gols de Warley e Michael) e a preocupação ficou por conta da contusão do lateral-esquerdo Fabiano. O jogador - que substitui Lúcio, afastado por contusão - sentiu uma fisgada na coxa direita e é dúvida para o jogo de domingo, contra o Fluminense, em Volta Redonda. O volante Reinaldo deixou o treino reclamando de dores no tornozelo esquerdo e também preocupa. Só que ele não joga domingo por estar suspenso.