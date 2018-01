Diego Tardelli faz exames no Bétis O atacante Diego Tardelli inicou nesta segunda-feira a série de exames médicos no Bétis, da Espanha, clube para qual foi emprestado até o final da temporada européia em maio. O jogador do São Paulo chegou à Sevilha na noite de sexta-feira e no domingo assistiu ao empate do Bétis com o Espanyol, pelo Campeonato Espanhol. O Bétis pagará 250 mil euros (R$ 654,8 mil) agora e mais 2,5 milhões de euros (R$ 6,5 milhões) se quiser contratá-lo em definitivo. Ele chegou para ocupar a vaga de Ricardo Oliveira, não jogará mais nesta temporada por ter rompido os ligamentos cruzados do joelho direito. Tardelli chegou prometendo esforço para ajudar o Bétis a escapar do rebaixamento no Campeonato Espanhol. ?Sei que o time está numa situação difícil, mas tenho confiança de que vamos reagir?. A equipe está em último lugar, com 11 pontos em 14 rodadas. Além de Tardelli, o time de Sevilha ainda quer levar outro atacante brasileiro: Rafael Sóbis, do Internacional.