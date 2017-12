Diego Tardelli ganha chance no São Paulo O jovem atacante Diego Tardelli é o nome da vez no ataque do São Paulo. Com a provável suspensão de Luís Fabiano pelo STJD, nesta terça, no Rio de Janeiro, a ida de Kléber para a seleção Sub-20 que disputará o Mundial da categoria, no fim do mês, e o afastamento de Rico - rebaixado para o São Paulo-B -, Tardelli é a opção para o setor ofensivo e será o responsável por tentar marcar os gols que o time tanto precisa para conquistar uma vaga na Libertadores do ano que vem. "Minha responsabilidade agora é muito grande. Saem dois atacantes e chega a oportunidade que eu tanto esperava", comemora Diego Tardelli, de 18 anos. Na partida contra o The Strongest, quarta-feira, pela Copa Sul-Americana, Tardelli já está confirmado entre os titulares. O técnico Roberto Rojas poderá colocar Márcio Luiz ao seu lado, mas são boas as chances de o São Paulo entrar em campo com apenas um atacante. Novidades - Nesta segunda-feira, o lateral-direito Leonardo Moura voltou a treinar com o time profissional do São Paulo, depois de 43 dias na equipe B. "Aprendi muita coisa. Nas categorias de base eles trabalham muitos fundamentos. Devo muito ao Cilinho, que aprimorou meus cruzamentos", disse o jogador. O volante Alexandre, com uma luxação no ombro direito, não joga mais neste ano.