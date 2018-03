Diego Tardelli pode jogar na Ulbra O atacante Diego Tardelli, do São Paulo, poderá ser o novo reforço da Ulbra, equipe de futebol da Universidade Luterana do Brasil. Afastado do grupo principal pelo técnico Cuca devido a seu péssimo comportamento extracampo, o jogador atualmente está apenas treinando com o técnico Cilinho nas categorias de base. A ida de Tardelli para o clube gaúcho deverá acontecer até esta terça-feira conforme o diretor de Futebol da Ulbra, Milton Machado. "Faltam apenas alguns detalhes para que a transação seja efetivada. Isto será feito no máximo em dois dias, já que o Diego é um bom jogador e o São Paulo não quer se desfazer do seu jogador." A idéia da contratação de Diego Tardelli surgiu devido à excelente parceria que a Ulbra tem com o São Paulo no vôlei. Atualmente o clube gaúcho disputa a final da liga masculina contra o Unisul, de Florianópolis. E Machado garantiu que nem o salário de R$ 30 mil de Tardelli deverá impedir a sua vinda para o Rio Grande do Sul. "Este detalhe também já está praticamente acertado." O time da Ulbra, que subiu para a Primeira Divisão do futebol gaúcho este ano, é a terceira colocada do Grupo 2 com 21 pontos ganhos, atrás dos líderes Santa Cruz com 23 e Esportivo com 22. O campeão e vice desse grupo disputam as semifinais da competição em jogo único contra Inter e Grêmio, respectivamente primeiro e segundo colocados do Grupo 1.