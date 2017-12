Diego Tardelli recupera a confiança Cicinho teve seu nome gritado pela torcida, Grafite mostrou mais uma vez que é um atacante oportunista, mas o dono do jogo foi mesmo Diego Tardelli. Ele entrou no lugar de Nildo, no intervalo, quando a partida estava 1 a 1. Demorou um pouco para pegar na bola. Mas quando o fez, foi infernal: marcou dois gols e deu passe para outros dois. Uma atuação de gala na vitória do São Paulo sobre o Botafogo, por 5 a 2. "Esse jogo foi bom para eu poder recuperar a minha autoconfiança e também a confiança da torcida no meu futebol. Quero que eles (torcedores) apostem mais em mim", disse Tardelli. Sua atuação poderia lhe garantir, enfim, a vaga de titular. Mas isso pode não acontecer, pelo menos nos próximos dois jogos (contra Vasco e Juventude, nos dias 14 e 21, respectivamente), porque Tardelli foi convocado para a seleção brasileira Sub-20, que disputará um torneio amistoso em Miami, com México, Estados Unidos e Honduras, entre os dias 19 e 21. Foram chamados também os são-paulinos Fábio Santos, Alê e o goleiro Bruno. "É suicídio liberar os quatro jogadores", reclamou o técnico Leão. O São Paulo pediu à CBF para que liberasse pelo menos dois atletas da convocação, já que o Torneio de Miami não é oficial. A diretoria são-paulina ainda aguarda uma posição da entidade. "É legal ser reconhecido e chamado para a seleção, mas o momento é de ajudar o time nesta reta final do Brasileiro", disse Tardelli. O São Paulo volta a jogar domingo, contra o Vasco, no Rio. Nessa partida, o técnico Leão poderá contar com o zagueiro Rodrigo e o volante Renan, que não jogaram neste domingo porque estavam suspensos.