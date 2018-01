Diego Tardelli tentará salvar o Betis Diego Tardelli chegou na noite desta sexta-feira em Sevilha prometendo muito esforço para ajudar o Betis a escapar do rebaixamento no Campeonato Espanhol. ?Sei que o time está numa situação difícil, mas tenho confiança de que vamos reagir?. A equipe está em último lugar, com 11 pontos em 14 rodadas. O atacante foi emprestado pelo São Paulo até o final da temporada européia, em maio. O Betis pagará 250 mil euros (R$ 654,8 mil) agora e mais 2,5 milhões de euros (R$ 6,5 milhões) se quiser contratá-lo em definitivo. Ele chegou para ocupar a vaga de Ricardo Oliveira, não jogará mais nesta temporada por ter rompido os ligamentos cruzados do joelho direito. Tardelli estava afastado do elenco são-paulino desde o final de outubro. A diretoria o acusa de ter faltado a um treino por ter bebido demais e ter sido internado num hospital para se recuperar ? o que ele nega. ?Estou muito contente com essa transferência e à disposição do treinador para jogar assim que ele quiser?, afirmou. Mas, por uma questão legal, ele não poderá estrear antes de janeiro, quando serão reabertas as inscrições no Campeonato Espanhol. Sua estréia poderá ocorrer no dia 8, quando o Betis jogará fora de casa contra o Mallorca. O time de Sevilha ainda quer levar outro atacante brasileiro: Rafael Sóbis, do Internacional.