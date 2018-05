Diego Tardelli treina e joga pelo Atlético-MG nesta quinta

BELO HORIZONTE - O atacante Diego Tardelli está garantido na partida desta quinta-feira entre Atlético Mineiro e Atlético Nacional, no Independência, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Nesta quarta-feira, o jogador participou do treinamento da equipe na Cidade do Galo e assegurou a sua presença no duelo decisivo.

Na última terça-feira, Tardelli ficou fora do treinamento, em razão de dores musculares, deixando a sua presença no duelo com o Atlético Nacional em dúvida. Mas como trabalhou normalmente nesta quarta-feira, está confirmado no ataque do time mineiro diante do Atlético Nacional.

Assim, o time está definido para o confronto com o Atlético Nacional com a seguinte escalação: Victor; Alex Silva, Otamendi, Leonardo Silva e Emerson Conceição; Pierre, Leandro Donizete, Ronaldinho Gaúcho e Diego Tardelli; Fernandinho e Jô.

Em sua quarta passagem no comando do Atlético-MG, o técnico Levir Culpi vai dirigir o time pela primeira vez em casa, no Independência, estádio que conhece bem. E ele aposta na força do time no local para ter êxito na sua primeira partida decisiva em 2014.

"É um momento muito importante da história do Atlético porque teremos, amanhã, um jogo decisivo. Sinceramente, não tenho muito a acrescentar, mas o time já tem muito, é muito forte, jogadores qualificados, e vamos jogar no Independência, de onde tenho boas recordações. E a torcida do Atlético deixou o estádio com uma acústica muito interessante", disse.

O treinador atleticano aposta em um duelo emocionante e prometeu que o time será ousado. "Acho que teremos um daqueles jogos típicos do Atlético, com muita emoção. Vamos jogar para cima deles, vamos criar situações para vencer e espero comemorar uma vitória junto com todos os atleticanos", comentou.

Após perder por 1 a 0 na Colômbia, o Atlético-MG precisa vencer o Atlético Nacional por dois gols de diferença para garantir a sua presença nas quartas de final da Libertadores.

Levir relacionou 19 jogadores para o duelo desta quinta-feira, às 19h15, no Independência. Confira a lista:

Goleiros: Victor e Giovanni.

Laterais: Alex Silva e Emerson Conceição.

Zagueiros: Leonardo Silva, Otamendi e Rever.

Volantes: Pierre, Leandro Donizete, Josué, Claudinei e Rosinei.

Meia: Ronaldinho Gaúcho.

Atacantes: Diego Tardelli, Guilherme, Jô, Marion, Neto Berola e Fernandinho.