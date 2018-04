Diego Tardelli treina e pode reforçar o Atlético-MG na quarta-feira O técnico Cuca deve contar com a volta de Diego Tardelli para escalar o Atlético-MG diante do São Paulo, nesta quarta-feira, em jogo que define o futuro do time paulista na Libertadores. O jogador se recuperou de uma lesão muscular na coxa e voltou a treinar com seus companheiros nesta segunda-feira.