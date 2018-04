Diego vai desfalcar a Juventus na Liga dos Campeões

O meia brasileiro Diego, da Juventus, vai desfalcar a Juventus no jogo desta terça-feira, contra Bordeaux, em Turim, na estreia da equipe italiana nesta edição da Liga dos Campeões da Europa. No último domingo, o jogador deixou o campo com dores musculares na coxa direita no final do primeiro tempo da partida com a Lazio, pelo Campeonato Italiano.

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Após exames realizados nesta segunda-feira, Diego soube que a lesão não foi grave e que ele poderá voltar a jogar depois de sete dias de tratamento. O jogador, porém, acredita que voltará a atuar antes do final do tempo previsto de recuperação. "Não foi nada grave. Volto a jogar no sábado", disse Diego, se referindo ao duelo contra o Livorno, pelo Campeonato Italiano.

Os exames realizados em Diego constataram que o atleta teve de deixar o duelo de domingo por causa de fadiga muscular. Antes do jogo do último domingo, o brasileiro, contratado junto ao Werder Bremen, havia sido o destaque na vitória sobre a Roma, por 3 a 1, ao marcar dois gols.