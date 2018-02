Diego vira "mico" para o Santos Se até pouco tempo atrás a preocupação da diretoria do Santos era encontrar maneira de manter o meia Diego no time, agora a situação é outra. Caso não consiga negociá-lo no meio do ano, quando o mercado europeu estará aberto, o clube corre risco de perdê-lo e, o que é pior, sem levar um tostão no negócio. O contrato de Diego na Vila Belmiro termina na metade de 2005. Dessa forma, em janeiro já seria possível assinar um pré-acordo pelo qual o atleta se desligaria do Santos sem a necessidade de pagamento de multa rescisória. A única alternativa para os cartolas santistas se as negociações não evoluírem seria estender o prazo do contrato. Porém, não é de hoje que o relacionamento dos dirigentes com o pai e empresário de Diego, Djair Cunha, que tem 50% dos direitos sobre o filho, apresenta turbulências. Os responsáveis pelo destino do jogador já recusaram oferta de US$ 12 milhões do Tottenham Hotspur, da Inglaterra, na metade do ano passado. Nos últimos dias falou-se muito a respeito do interesse do Paris Saint-Germain, da França, que busca alguém para o lugar de Ronaldinho Gaúcho, hoje no Barcelona. Mas por enquanto tudo não passa de especulação.