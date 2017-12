"Dieguito" faz santista suspirar Definido pelos últimos técnicos que passaram pela Vila Belmiro como um jogador especial, Diego, embora com apenas 17 anos, tem a segurança de um veterano e a noção de quanto vale. Quando fala do seu futebol, deixa a modéstia de lado. Mas não pensa em se transferir para a Europa antes do final do seu contrato com o Santos, em março de 2005. É o filho que o engenheiro industrial Djair Silvério da Cunha sempre sonhou ter para ser jogador. Leia mais no Jornal da Tarde