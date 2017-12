Dieta rigorosa, segredo de Romário Romário preparou uma semana repleta de atividades. Estará praticamente todos os dias no clube para treinos técnicos e táticos. E ainda vai freqüentar uma academia de ginástica na Barra da Tijuca com o objetivo de aperfeiçoar a forma física. Buscará assim até o último instante o título de artilheiro do Campeonato Brasileiro. O segredo do atual sucesso do ?Baixinho? é uma rigorosa dieta, que inclui sucos, frutas, verduras, carne de frango e peixe. Ele deixou de lado churrascos e refrigerantes. Com 20 gols, um a menos que Robson, do Paysandu, o atacante carioca quer pelo menos igualar a marca alcançada em 2001, ano em que terminou a competição como artilheiro, com 21 gols. O discurso, porém, será pautado pela necessidade de o Vasco vencer os dois jogos restantes do ano, com Atlético-MG, no Mineirão, e Paraná, em casa, a fim de lutar por uma vaga na Copa Sul-Americana. Ainda hoje, o Baixinho lamentou ter perdido um gol incrível logo no início do jogo com o Paysandu, domingo, em São Januário. Estava diante do goleiro, sem marcação e desperdiçou a oportunidade. Conseguiu depois marcar dois gols em lances rápidos, quando se livrou dos adversários para completar. ?Se fizesse aquele gol, começaria a semana como líder da artilharia, ao lado do Robson. Mas ainda tenho 180 minutos para ver o que acontece e principalmente ajudar o Vasco a chegar à Sul-Americana.? Até outubro, Romário era a segunda referência do time e não se incomodava em apontar Alex Dias como o principal goleador do Vasco. Seu colega de ataque fez 19 gols no Brasileiro, mas sofreu grave contusão e só voltará a atuar em 2006. Depois do afastamento de Alex Dias, Romário assumiu a responsabilidade de livrar o Vasco do rebaixamento. Com a chegada de Renato Gaúcho, o Vasco melhorou bastante, apresentou novo padrão de jogo e voltou a atuar num esquema favorável a Romário: sem a obrigação de recuar para reforçar a marcação no meio-de-campo. O craque recebeu a orientação de ficar o tempo todo na frente dos zagueiros, quando estivesse sem a bola. Inteligente e sempre muito atento, foi fazendo gols a cada descuido de quem tinha a obrigação de vigiá-lo durante toda a partida. Semana passada, ouviu do técnico do Fluminense, Abel Braga, um elogio significativo. ?O Romário, dentro da área, é imbatível. Melhor até que Pelé?, dissera Abel. Romário é o segundo maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Já marcou 150 gols pela competição e perde apenas para Roberto Dinamite, outro ídolo do Vasco, com 190. Ao todo, ele já atuou 1.056 vezes como profissional, desde 1985, quando de sua estréia pelo Vasco. Marcou 939 gols, incluindo 71 como atleta amador. Romário completará 40 anos em 29 de janeiro. Ele ainda não decidiu se continuará jogando em 2006. A princípio, deve disputar o Campeonato Carioca pelo Vasco. Mas vai esperar primeiro o fim do Brasileiro para anunciar seus planos.