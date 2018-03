Diferente, São Paulo pega o Atlético-PR em Curitiba

Em um campeonato longo como o Brasileiro, não é prudente permitir que os adversários disparem na tabela. Vitórias, no início da caminhada, são fundamentais. Pelo menos, este é o discurso apregoado por quem tem grandes ambições no torneio. A teoria, porém, cai por terra no momento em que uma competição tão importante quanto a Taça Libertadores entra na história. Veja também: Classificação Resultados / Calendário Para ter seus jogadores voando na quarta-feira contra o Fluminense, quando decide uma vaga para a semifinal da Libertadores, o São Paulo desafia o modelo criado para a disputa do Nacional. Depois da estréia com derrota para o Grêmio (1 a 0), o time de Muricy Ramalho joga contra o Atlético-PR, em Curitiba, com uma escalação que nunca atuou junta. Uma mistura de reservas, jogadores que voltam de contusão e garotos recém-promovidos da base entrará na Arena da Baixada, a partir das 16 horas deste domingo. Afinal, pela Libertadores, vale tudo. Até suportar, eventualmente, a pressão de uma segunda derrota em dois jogos. "Alguns sentiram demais (após o primeiro jogo contra os cariocas). E ainda tem viagem, concentração... Tudo isso conta", justifica o técnico. "Por isso, eles ficarão em São Paulo, trabalhando duro na recuperação. No outro time, vou com os garotos. Chegou a hora de eles mostrarem trabalho." JÓIAS TRICOLORES Guarde esses nomes: os zagueiro Aislan e Bruno, o lateral Alex Cazumba e o volante Wellington podem ser os ‘Brenos’ do São Paulo de 2008. Os quatro contam com grande expectativa da diretoria do clube e terão a chance de jogar pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Todos vieram do CT de Cotia, onde, esperam os são-paulinos, serão formados muitos novos craques. Na relação dos jogadores convocados por Muricy Ramalho para a partida de Curitiba ainda estão mais seis jovens: Sérgio Motta, Fabiano, Rafael, Oscar, Roni e Júlio César. ATLÉTICO-PR Vinícius; Nei, Danilo, Alex Fraga e Léo Medeiros; Alan Bahia, Valencia, Netinho e Kaio; Marcelo Ramos e Pedro Oldoni. Técnico: Ney Franco. SÃO PAULO Bosco; Bruno, Juninho e Aislan; Éder, Wellington, Joilson, Júnior e Alex Cazumba; Éder Luís e Borges. Técnico: Muricy Ramalho. Árbitro: Djalma José Beltrami (Fifa-RJ). Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba Horário: 16 horas Rádio: Eldorado/ESPN - AM 700 TV: Globo e Band Mas o treinador colocará os meninos em campo a contragosto. "Não acho que seja um momento bom para eles. O ideal é colocar os garotos aos poucos, quando o time está em boa condição na tabela", pondera. O técnico sabe, porém, que não pode correr o risco de perder um titular para a decisão de quarta-feira. "Zagueiros, por exemplo, tenho só dois em plenas condições: Miranda e Pirulito. E se acontece alguma coisa com eles?" Muricy contará também com alguns jogadores reservas, como Joilson, Éder Luís, Júnior e Borges, que já estiveram entre os titulares e agora têm nova chance de mostrar que podem voltar a ser titulares.