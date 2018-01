Dificuldade do Barcelona para fazer gols preocupa técnico O técnico do Barcelona, Frank Rijkaard, disse que a escassez de gols de seu time é uma preocupação. A equipe derrotou o Levante somente por 1 a 0, no domingo, e manteve uma pequena vantagem na ponta do Campeonato Espanhol. Os campeões e defensores do título dominaram o jogo, mas foram incapazes de ir além do único gol de Samuel Eto´o no primeiro tempo, e quase sofreram um gol de empate quando o goleiro Victor Valdes se atrapalhou com um cruzamento. Líder do campeonato, o Barça só marcou dois gols nos últimos quatro jogos. "Esse 1 a 0 criou uma situação em que fomos forçados a sofrer e sentir um pouco de ansiedade", disse o técnico Rijkaard nesta segunda-feira. "Estou satisfeito porque criamos oportunidades, mas ultimamente não temos sido capazes de fazer muitos gols. Os jogos têm sido mais difíceis, porque não temos goleado com a facilidade de antes." Faltando seis jogos, o Barcelona permanece no topo com 62 pontos, um a mais que o Sevilla e dois a mais que o Real Madrid. Sevilla com os pés no chão A investida do Sevilla em três competições diferentes continuou firme com a vitória de 3 a 1 em casa sobre o Espanyol. Em um primeiro tempo eletrizante, o time acertou a trave e teve um gol anulado por impedimento, mas garantiu a vitória na segunda etapa com gols de Antonio Puerta, Ernesto Chevanton e José Luis Marti. Tendo ainda em vista as semifinais da Copa da Uefa e da Copa do Rei, assim como uma visita ao Real Madrid na semana que vem, o técnico do Sevilla, Juande Ramos, está cauteloso a respeito da luta pelo título. "Quando estiverem faltando quatro ou cinco jogos no Campeonato Espanhol, vamos saber quais são nossas chances. No momento nossa prioridade é a Copa da Uefa na quinta-feira", disse Ramos. A vitória do Real sobre o Bilbao por 4 a 1 foi sua quinta em seis jogos. Em boa forma, o atacante holandês Ruud van Nistelrooy marcou duas vezes, elevando sua marca para 18 gols na temporada. Para o técnico Fabio Capello, seu time melhora a cada partida. "O modo como vencemos e a margem da vitória mandaram um recado muito forte, já que o Barça e o Sevilla já venceram seus jogos", disse Capello. "O mais importante é que mostramos personalidade em um jogo difícil."