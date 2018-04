Digão é a novidade entre os relacionados do Cruzeiro para enfrentar o São Paulo

O zagueiro Digão, recém-contratado pelo Cruzeiro junto ao Al Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos, foi a novidade na lista dos 23 relacionados pelo técnico Mano Menezes para a partida contra o São Paulo, neste domingo, às 11 horas, no estádio do Morumbi, na capital paulista, válida pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Desta forma, o jogador terá a oportunidade de estrear pela equipe mineira.

O jogador, de 29 anos, que passou os últimos três anos e meio no futebol árabe - onde defendeu também o Al-Hilal - iniciou a carreira no Fluminense, único time pelo qual jogou no Brasil. Digão encarou o time tricolor paulista em duas oportunidades no Brasileirão pela equipe carioca e venceu as duas - nas edições de 2011 e 2013 da competição nacional.

Mano Menezes também relacionou o zagueiro Léo, que sofreu um corte na cabeça durante um treinamento do time celeste e é dúvida para o confronto. O volante Lucas Silva, suspenso, está fora do embate contra o São Paulo.

Mas o meio-campista, em entrevista neste sábado no Mídia Day, evento de comunicação promovido pelo clube mineiro para integrar o time e a torcida, valorizou as oportunidades que tem recebido do treinador celeste.

"Os últimos jogos foram muito bons, individualmente e coletivamente, e isso faz uma diferença boa para que a gente ganhe confiança. Não sei como o Mano pensa para os próximos jogos, mas espero continuar tendo essas oportunidades e sequências", projetou o volante.

Confira a lista com os 23 relacionados no Cruzeiro:

Goleiros - Fábio, Lucas França e Rafael

Laterais - Bryan, Diogo Barbosa, Ezequiel e Lennon

Zagueiros - Arthur, Digão, Léo e Murilo

Volantes - Elber, Henrique, Hudson, Lucas Romero e Nonoca

Meias - Rafinha, Robinho e Thiago Neves

Atacantes - Alisson, Rafael Sóbis, Raniel e Sassá