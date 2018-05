Digão revela ansiedade para retornar no Fluminense

Depois de sofrer uma fratura no pé contra o Cerro Porteño, na semifinal da Copa Sul-Americana, o zagueiro Digão está ansioso para voltar a atuar pelo Fluminense. Nesta quarta-feira, ele revelou que está cansado das férias forçadas e que sente falta de entrar em campo.

"Ficar parado cansa mais do que treinar. Se pudesse trocar as férias para voltar a jogar, sem dúvida faria. Estou com saudade de representar o Fluminense", afirmou o zagueiro, que ainda caminha com uma bota ortopédica no pé. "Quero muito reencontrar a minha torcida. Depois da brilhante arrancada, ficamos com um gosto de quero mais e agora vamos buscar títulos em 2010".

Conhecido da torcida pelo estilo vibrante, Digão prometeu ainda mais empenho à próxima temporada. "Com certeza sempre podemos melhorar e quero aprimorar os meus fundamentos em 2010. Estou muito feliz pelo carinho dos torcedores e prometo vibrar em todos os lances como fiz nesse ano", completou.